Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Башкортостан подписали ряд соглашений в сфере туризма — видео

В республике работают ведущие туроператоры Башкортостана для установления деловых связей и обмена опытом.

Источник: Sputnik.uz

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан сообщила о подписании ряда соглашений в сфере туризма.

Мы проводим крупный бизнес-тур: в Узбекистане работают ведущие туроператоры Башкортостана для установления деловых связей и обмена опытом.

отметила министр

Состоялись встречи с представителями Комитета по туризму Узбекистана и Бухарской области. По итогам подписаны соглашения с Ассоциацией частных туроператоров и дорожная карта по развитию сотрудничества.

Кроме того, Гордиенко анонсировала запуск нового направления — «Башкирско-узбекское долголетие», а также программы для молодежи и детей.

Башкортостан — уникальный регион с природным и историческим богатством. У нас есть все для отдыха в любое время года: горы, реки, озера, пещеры и культурные объекты.

подчеркнула она

В рамках презентации были показаны видео с природными ландшафтами и туристическими маршрутами региона.