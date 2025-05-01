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Казахстан подписал меморандумы с Великобританией

Соглашения по сельскому хозяйству и инфраструктуре подписаны на 11-м заседании Межправительственной комиссии Великобритании и Казахстана, передает DKnews.kz.

Источник: UK in Kazakhstan

11-е заседание Межправительственной комиссии Великобритании и Казахстана (МПК) состоялось в Лондоне 30 апреля, что стало важной вехой в двусторонних отношениях. На этом заседании присутствовала крупнейшая министерская делегация из Казахстана, посетившая Соединенное Королевство с 2015 года.

Встреча проходила под сопредседательством министра торговой политики и экономической безопасности Великобритании, достопочтенного Дугласа Александра, депутата парламента, и заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова.

МПК — это возможность для министров отметить ключевые успехи в торговых отношениях Великобритании и Казахстана и подтвердить сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, включая доступ к рынкам и поддержку приоритетных проектов.

Я рад приветствовать крупнейшую с 2015 года министерскую делегацию из Казахстана, для продуктивных обсуждений по укреплению наших торговых отношений. Наши две страны уже имеют прочные экономические связи, и позиция Казахстана, как крупнейшей экономики Центральной Азии, делает его важным партнером для Великобритании. Подписанные сегодня соглашения не только помогут реализовать амбициозные планы развития и модернизации Казахстана, но и будут способствовать дальнейшему сотрудничеству и взаимному процветанию.

Министр торговой политики Дуглас Александер

Подписанные соглашения

  • Протокол 11-й сессии МПК о торговом, экономическом, научном, техническом и культурном сотрудничестве

Подписано: достопочтенный Дуглас Александер, член парламента, и заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

  • Двусторонняя дорожная карта по сельскому хозяйству

Подписано: Министр Дуглас Александер и Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

  • Двусторонний Меморандум о взаимопонимании в области инфраструктуры

Подписано: Министр Дуглас Александер и Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Соглашение между правительством и бизнесом (G2B):

  • Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения

Подписано: первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев и AstraZeneca.

Эти соглашения подчеркивают постоянную поддержку Великобританией приоритетов развития Казахстана и укрепление долгосрочных партнерских отношений с лидерами британской промышленности.

Торжественное открытие Межправительственной комиссии (МПК) между Великобританией и Казахстаном состоялось в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне 30 октября 2013 года.