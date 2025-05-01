Казахстан подписал меморандумы с Великобританией

Я рад приветствовать крупнейшую с 2015 года министерскую делегацию из Казахстана, для продуктивных обсуждений по укреплению наших торговых отношений. Наши две страны уже имеют прочные экономические связи, и позиция Казахстана, как крупнейшей экономики Центральной Азии, делает его важным партнером для Великобритании. Подписанные сегодня соглашения не только помогут реализовать амбициозные планы развития и модернизации Казахстана, но и будут способствовать дальнейшему сотрудничеству и взаимному процветанию.