В Экибастузе начали строить электрометаллургический завод

Капсулу торжественно заложили аким Павлодарской области Асаин Байханов, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, а также председатель правления холдинга Railways Systems KZергей Павлингер.
Бурное развитие обрабатывающего сектора обеспечит экономическую самодостаточность Казахстана. В этом направлении город Экибастуз уникален. Моногород становится одним из крупнейших промышленных центров. Строительство высокотехнологичного производства — яркое тому подтверждение.
Строительство электрометаллургического завода нового поколения реализует ТОО Railways Systems KZ — участник казахстанского железнодорожного машиностроительного кластера.
Предприятие разместится на площади 100 гектаров. Общий объём инвестиций составит около 500 млрд тенге ($976 млн), мощность — 1 млн тонн стали в год.
Запуск завода запланирован на 2028 год, при этом будет создано свыше 1000 рабочих мест.
Производство будет ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт: до 40% продукции планируется поставлять в страны СНГ и Евросоюза.
Завод обеспечит высококачественной металлопродукцией предприятия кластера RWS KZ и других казахстанских производителей цельнокатаных колес и железнодорожных рельсов.
В этот же день в эксплуатацию введён кузнечно-бандажный комплекс RailCastSystems. Объём инвестиций в проект составил 125 млрд тенге ($244 млн).
Предприятие оснащено оборудованием с элементами технологий Industry 4.0 и включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов страны.
Производственная мощность комплекса позволяет ежегодно выпускать до 88 тысяч железнодорожных бандажей, 36 тысяч вагонных осей, 27 тысяч зубчатых колёс, 9,9 тысячи кованых изделий.
Аналогичных производств сегодня нет ни в странах СНГ, ни в Европе.