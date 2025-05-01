Белстат назвал топ-5 видов деятельности, в которых заняты белорусы

В топ-5 видов экономической деятельности, в которых было занято население в 2024 году, лидирует промышленность — 23,4%. На второй строке рейтинга — оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (13,8%). 11% населения Беларуси работает в сфере образования, 9,9% — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 8,3% — в здравоохранении и социальных услугах.
По полу и сферам деятельности занятое население разделилось следующим образом: в сфере производства превалируют мужчины — 67,8%, а в сфере услуг первенство у женщин — 63,1%.
По данным за март 2025 года, самые высокие заработные платы наблюдались у работников сферы информации и связи — Br6417,6, финансовой и страховой деятельности — Br4052,8. Средняя зарплата работников направления профессиональной, научной и технической деятельности — Br3175,6, строительства — Br3054,5, промышленности — Br2759,1.