Белстат назвал топ-5 видов деятельности, в которых заняты белорусы

В топ-5 видов экономической деятельности, в которых было занято население в 2024 году, лидирует промышленность — 23,4%. На второй строке рейтинга — оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (13,8%). 11% населения Беларуси работает в сфере образования, 9,9% — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 8,3% — в здравоохранении и социальных услугах.