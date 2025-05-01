Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 1 мая

Национальным банком определены курсы валют на 1 мая 2025 года, четверг. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались в первый день мая.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 1 мая, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0512 белорусского рубля, 1 евро — 3,4673 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6471 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в среду, 30 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены.
Тем временем назвали скидки в универмагах Минска в мае 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».