40 новостроек по программе реновации возводят в рамках квартальной застройки

«В рамках квартальной застройки в Москве уже возвели пять жилых комплексов по программе реновации. По две новостройки расположены на востоке и юго-востоке столицы, еще одна — на юго-западе. Общая площадь квартир там превышает 65 тысяч квадратных метров. Всего в рамках квартальной застройки в Москве сегодня возводится 40 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит около 800 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 30 тысяч москвичей», — рассказал Владимир Ефимов.