40 новостроек по программе реновации возводят в рамках квартальной застройки

Сейчас в Москве в рамках квартальной застройки возводят 40 новостроек по программе реновации. Пять жилых комплексов уже построено, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Благодаря квартальной застройке город создает комфортную среду для жизни, где можно работать, заниматься спортом и проводить досуг рядом с домом. Районы с четкой структурой и выделенными кварталами дают возможность эффективно использовать территорию города. Поэтому при разработке проектной документации специалисты детально учитывают потребности района и его жителей.
«В рамках квартальной застройки в Москве уже возвели пять жилых комплексов по программе реновации. По две новостройки расположены на востоке и юго-востоке столицы, еще одна — на юго-западе. Общая площадь квартир там превышает 65 тысяч квадратных метров. Всего в рамках квартальной застройки в Москве сегодня возводится 40 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит около 800 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем ориентировочно 30 тысяч москвичей», — рассказал Владимир Ефимов.
Жилые комплексы, возводимые в рамках квартальной застройки, строятся одновременно с социальной, транспортной и другой необходимой инфраструктурой.
«Первый дом в рамках квартальной застройки передали под заселение на улице Молостовых в районе Ивановское на востоке столицы. Из возводимых сейчас объектов больше всего — 11 новостроек — расположено в районе Кузьминки. В Выхино-Жулебине строится четыре жилых комплекса, еще по три — в Зюзине, Люблине и Обручевском», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Ранее Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».