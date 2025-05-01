В Новосибирске и области могут начать указывать наценку на социальные товары

Согласно пояснительной записке, за последние годы цены на ряд продуктов питания выросли до 60%, при этом доходы населения росли медленнее. Авторы инициативы указывают, что повышение цен особенно сильно сказывается на гражданах с низким уровнем дохода, у которых основная часть расходов приходится на продукты.