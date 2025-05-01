В Новосибирске и области могут начать указывать наценку на социальные товары

В Государственную думу поступил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о регулировании торговой деятельности.
Документ предусматривает обязательное указание торговой наценки на социально значимые продовольственные товары прямо на ценниках.
Согласно пояснительной записке, за последние годы цены на ряд продуктов питания выросли до 60%, при этом доходы населения росли медленнее. Авторы инициативы указывают, что повышение цен особенно сильно сказывается на гражданах с низким уровнем дохода, у которых основная часть расходов приходится на продукты.
Законопроект предлагает сделать информацию о наценке открытой для покупателей. Это, по мнению разработчиков, поможет ограничить необоснованный рост цен. В случае принятия, действие документа распространится на все субъекты Российской Федерации, включая Новосибирскую область.