Как Ленинградская область развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном — видео

По его словам, переработка — один из приоритетов Узбекистана, поскольку в сезон цена на сельхозпродукцию бывает довольно низкой. Чтобы извлечь прибыль, необходимо развивать переработку, хранение и экспорт продукции на крупные рынки, включая Российскую Федерацию.