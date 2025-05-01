Как Ленинградская область развивает торгово-экономические связи с Узбекистаном — видео

О развитии торгово-экономических связей с Узбекистаном в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Российской Федерации Дмитрий Ялов.
Речь шла о предприятиях региона, участвующих в пятой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.
По его словам, в Ташкент прибыло более 10 компаний из Ленинградской области — производители строительных и отделочных материалов, теплоизоляционной продукции, электрооборудования, а также опорной арматуры.
В рамках выставки организованы двусторонние встречи с потенциальными партнерами.
Одним из ключевых событий деловой программы стало открытие постоянного шоурума продукции предприятий Ленинградской области на территории технопарка INNO в Ташкенте.
Дмитрий Ялов также привел примеры успешного сотрудничества промышленных компаний региона с узбекскими партнерами.
Мы наблюдаем интересный и важный тренд: узбекские компании начали активно инвестировать в переработку. Это открывает для нас хорошие возможности для кооперации в этой сфере.
По его словам, переработка — один из приоритетов Узбекистана, поскольку в сезон цена на сельхозпродукцию бывает довольно низкой. Чтобы извлечь прибыль, необходимо развивать переработку, хранение и экспорт продукции на крупные рынки, включая Российскую Федерацию.