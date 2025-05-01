ФПБ: в Беларуси снижается количество задержек заработной платы

Дмитрий Алексейчик добавил, что во всех этих организациях, где заработные платы выплатили оперативно, созданы первичные профсоюзные организации, которые проводят свой мониторинг. Но по данным Белстата, на 1 апреля в Беларуси было 36 организаций частной формы собственности, в которых нет первичек, и там не была выплачена зарплата. «Работникам именно этих организаций надо задуматься, может уже пора бы и примкнуть в наши ряды?» — поинтересовался представитель ФПБ.