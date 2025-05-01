ФПБ: в Беларуси снижается количество задержек заработной платы

Контракты, зарплаты, отпуска: что мониторит правовая инспекция ФПБ ФПБ: под защитой колдоговоров в Беларуси находится порядка 3 млн работников И трудовое, и налоговое. Какие новации законодательства приняты благодаря профсоюзам?
Вопрос контроля за своевременной выплатой заработной платы — один из самых основных вопросов профсоюзов. «Информации в СМИ последнее время все меньше и меньше о том, что случаются такие задержки. Действительно, ситуация в этом направлении улучшилась, — рассказал Дмитрий Алексейчик. — За прошлый год профсоюзами в результате постоянных мониторингов было выявлено 269 фактов задержки заработной платы. Для сравнения, в 2020 году таких случаев было выявлено более 900. Тенденция на улучшение есть».
Профсоюзы в таких ситуациях реагируют незамедлительно и принимают необходимые меры. «Мы нанимателю выдаем рекомендацию на устранение нарушения. Работаем в тесном взаимодействии с Департаментом государственной инспекции труда — регулярно направляем информацию о том, что профсоюзы установили такие-то факты и надо совместно реагировать», — объяснил порядок действий он. А вот по особо злостным нарушителям профсоюзы взаимодействуют с прокуратурой, чтобы более серьезно влиять на такие случаи.
«Что касается сроков, то, как только мы установили факт несвоевременной выплаты заработной платы, незамедлительно выдаем рекомендацию. Наниматель начинает принимать соответствующие меры, изыскивать возможность выделить средства для того, чтобы оплатить. Как правило, организации в течение первых пяти дней стараются погасить эту задолженность», — рассказал Дмитрий Алексейчик.
Говоря о длительности задержек зарплат, он заметил, что в последнее время такие задолженности тянутся не месяцами, как раньше, а буквально несколько дней. Конечно, до сих пор выявляются «хронические» должники, но сейчас это единичные случаи. Теперь эта проблема не носит системный характер, подчеркнул Дмитрий Алексейчик.
Если анализировать статистику этого года, то последний мониторинг в начале апреля, показал, что за март по стране была только 21 организация, где были нарушены сроки выплаты заработной платы. «Количество работников организаций, которых коснулась эта проблема, было около 2 тыс. По этим организациям задолженность по заработной плате была погашена до 5 апреля», — рассказал он.
Дмитрий Алексейчик добавил, что во всех этих организациях, где заработные платы выплатили оперативно, созданы первичные профсоюзные организации, которые проводят свой мониторинг. Но по данным Белстата, на 1 апреля в Беларуси было 36 организаций частной формы собственности, в которых нет первичек, и там не была выплачена зарплата. «Работникам именно этих организаций надо задуматься, может уже пора бы и примкнуть в наши ряды?» — поинтересовался представитель ФПБ.