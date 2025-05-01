Почти 7 тыс. ребят планируется трудоустроить в студенческие отряды в Могилевской области

«Ребята будут трудиться в более чем 250 организациях региона, — подчеркнул Олег Бойко. — Бойцы студотрядов также примут участие в производственных трудовых проектах республиканского масштаба “Атлант”, “МАЗ” и “МТЗ”, отправятся в составе педагогических и сервисных отрядов в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр “Зубренок”. Кроме того, студотряды региона станут участниками Всероссийского студенческого медицинского проекта “Сердце Пармы” в Перми, а также будут трудиться в детском спортивно-оздоровительном лагере “Морская волна” в Краснодарском крае».
Впервые студенческий сельскохозяйственный отряд из Беларуси отправится для работы на берега Камчатского полуострова для работы на предприятии по переработке рыбы. Такая возможность предоставлена учащимся БГСХА, которые сформировали студенческий отряд «Аквакультура» имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка. Также в планах отправить ребят на реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, где они будут трудиться уже второй год подряд. По желанию студенты смогут отучиться на проводников пассажирского вагона и работать на Белорусской железной дороге.
В центре внимания трудовой молодежи — знаковые социальные объекты. Так, в составе студенческих отрядов ребята будут задействованы на строительстве Музея славы Могилевской области и Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на территории Брестской крепости, Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске. В Могилеве молодые люди в том числе будут трудиться на строительстве внутригородской кольцевой дороги, возведении жилой застройки и работах по озеленению города.
«Спрос на студотрядовское движение у молодежи есть, и сегодня в области в студенческие отряды записались уже более 4 тыс. ребят, — уточнил Олег Бойко. — Это говорит о том, что они хотят работать и приносить пользу, тем более студотряды — не только классное времяпрепровождение и новые друзья, но и первые заработанные деньги, профессиональный опыт и новые навыки».
Открытие третьего трудового семестра, посвященное 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, началось с церемонии возложения цветов и лампад к мемориальному комплексу «Буйничское поле». После этого состоялось торжественное вручение трудовых путевок территориальным штабам студенческих отрядов, штабам трудовых дел первичных организаций БРСМ, а также студенческим отрядам, которые отправятся для трудоустройства за пределы страны. Мероприятие собрало на Буйничском поле более 200 человек со всего региона.
Третьекурсник Белорусско-Российского университета и командир республиканского межпрофильного трудового проекта «Тракторостроитель-2024» Константин Гомельков отмечает, что студотрядовское движение для современных молодых людей — в первую очередь самореализация и желание узнать что-то новое. «Кроме того, это возможность пообщаться с единомышленниками и найти друзей — таких же заряженных и идейных, — отмечает он. — Нас не надо заставлять помогать другим — мы берем и делаем. А еще приятно, когда своим трудом делаешь свою малую родину еще лучше и краше».
Участниками торжественного открытия третьего трудового семестра также стали представительницы Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова — председатель первичной профсоюзной организации студентов и командир педагогического студотряда «Іскра юнацтва» Ирина Кабетова, а также комиссар этого отряда четверокурсница факультета экономики и права Нина Петровская.
«Студенческие отряды — настоящая школа жизни, а также возможность провести лето с пользой — заработать, получить профессиональный опыт, попутешествовать, найти новых друзей и знакомых, — отмечает Ирина Кабетова. — Уверена, что студотрядовское движение помогает раскрыть потенциал студентов, поэтому приятно, что оно набирает обороты. Это видно даже по нашему небольшому университету, в котором с каждым годом растет количество желающих поработать. Например, в 2024 году наш штаб трудовых дел стал лучшим в Беларуси: мы трудоустроили 730 бойцов в составе студенческих отрядов и стали лидерами даже среди столичных вузов».
Девушки подчеркнули, что студенческие отряды стали важной частью жизни молодежи, и пожелали каждому окунуться в их непередаваемую атмосферу, историю и традиции. «Студенческие отряды — это возможность попробовать себя в любых направлениях вне зависимости от специальности, на которую ты учишься, — уверена Нина Петровская. — Например, я — будущий юрист, но уже четыре года работала вожатой в лагере, исполняя свою детскую мечту. Помимо общения и новых знакомств, студотряды сделали меня более самостоятельной и уверенной в своих силах. Также они помогают молодому человеку раскрыть себя со всех сторон, в том числе через творческие проекты, и получить финансовую независимость».