Почти 7 тыс. ребят планируется трудоустроить в студенческие отряды в Могилевской области

Девушки подчеркнули, что студенческие отряды стали важной частью жизни молодежи, и пожелали каждому окунуться в их непередаваемую атмосферу, историю и традиции. «Студенческие отряды — это возможность попробовать себя в любых направлениях вне зависимости от специальности, на которую ты учишься, — уверена Нина Петровская. — Например, я — будущий юрист, но уже четыре года работала вожатой в лагере, исполняя свою детскую мечту. Помимо общения и новых знакомств, студотряды сделали меня более самостоятельной и уверенной в своих силах. Также они помогают молодому человеку раскрыть себя со всех сторон, в том числе через творческие проекты, и получить финансовую независимость».