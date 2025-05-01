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Узбекистан снова начнет выпускать самолеты

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Узбекистан снова начнет выпускать самолеты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: АО "Дирекция Свободной экономической зоны "Навои"

АО «Дирекция Свободной экономической зоны “Навои” и ООО “Первое опытно-конструкторское бюро” (российский разработчик и производитель самолета СП-30) на полях Иннопрома в Ташкенте подписали меморандум о размещении производства пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гражданского назначения на базе проекта СП-30.

Общая стоимость проекта оценивается в 30 млн долларов США в течение 3-х лет, исходя из планов выйти на производство 100 машин на третий год. Первый самолет планируется выпустить в октябре 2025 года.

рассказал директор СЭЗ «Навои» Хабиб Абдуллаев

Создание собственной линейки легких самолетов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа позволит республике вернуться в число стран с собственной авиационной промышленностью. Производство ориентировано как на внутренние потребности Узбекистана, так и на экспорт в страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии.

Важным условием для успешной реализации проекта является уже начатое совершенствование национального авиационного законодательства.

Для справки: первое опытно-конструкторское бюро разрабатывает и производит пилотируемые и беспилотные летательные аппараты взлетным весом 495−1600 кг. Им выпущено более 250 бортов проекта СП-30 в пилотируемом и беспилотном исполнении. Кроме того, компания выпускает авионику и авиационные двигатели внутреннего сгорания.

СП-30 — двухместный цельнометаллический самолет. Он отличается высокой живучестью, легкостью в управлении, возможностью взлетать и садиться на неподготовленные площадки длинной до 100 метров. Двигатель на бензине АИ-95.