Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае займы бизнесу увеличены до 15 миллионов рублей

До недавнего времени предпринимателям Прикамья были доступны микрозаймы до 5 млн рублей.

До недавнего времени предпринимателям Прикамья были доступны микрозаймы до 5 млн рублей. Теперь у них появилась возможность получить инвестиционный заем до 15 млн рублей.

Новые возможности для бизнеса открыло участие региона в федеральном пилотном проекте. Заем «Инвестиционный» могут получить компании, которые работают в сфере производства, в агросекторе, гостиничном и туристическом бизнесе. Он предоставляется на 5 лет под 5% годовых. Оператором выступает Микрофинансовая компания Пермского края, финансовую поддержку можно получить в том числе дистанционно.