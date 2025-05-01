В Пермском крае займы бизнесу увеличены до 15 миллионов рублей

Новые возможности для бизнеса открыло участие региона в федеральном пилотном проекте. Заем «Инвестиционный» могут получить компании, которые работают в сфере производства, в агросекторе, гостиничном и туристическом бизнесе. Он предоставляется на 5 лет под 5% годовых. Оператором выступает Микрофинансовая компания Пермского края, финансовую поддержку можно получить в том числе дистанционно.