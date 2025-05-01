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Работа, образование и фармацевтика: Мордовия расширяет сотрудничество с РУз

Стороны провели переговоры на полях Иннопрома в Ташкенте.

Источник: Sputnik.uz

Фармацевтическая продукция Мордовии может появиться в Узбекистане, сообщил министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия РФ Иван Горин.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан он рассказал о предприятиях, участвовавших в пятой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте, а также переговорах на полях юбилейного форума.

Речь идет о выводе на узбекский рынок не просто аналогов, а препаратов нового поколения — для лечения сахарного диабета, снижения веса, а также антибиотиков различных классов.

отметил министр

Также представители российского региона провели встречу, посвященную трудоустройству граждан республики в Мордовии.

Кроме того, Иван Горин пригласил молодежь Узбекистана для обучения в крупнейшем университете Мордовии.