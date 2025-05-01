В Беларуси скорректирован предельный размер выплат страховым агентам и брокерам

Кроме того, согласно постановлению, вознаграждение страховому брокеру за услуги, получаемые от страхователя — юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, теперь составляет 3% от суммы страховых взносов по договорам добровольного или вмененного страхования (не касающимся страхования жизни), за исключением добровольного страхования медицинских расходов и страхования наземных транспортных средств, но не более 500 базовых величин. В случае добровольного страхования медицинских расходов — 0,1% от суммы страховых взносов, но также не более 500 базовых величин. И 1,5% от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования наземных транспортных средств, не превышая 500 базовых величин.