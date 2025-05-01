В Беларуси скорректирован предельный размер выплат страховым агентам и брокерам

Согласно постановлению, вознаграждение страховому брокеру за оказанные услуги, получаемое от страховой организации в случаях, предусмотренных законодательством о страховании, составит 20% от суммы страховых взносов по каждому договору добровольного страхования (перестрахования), не относящемуся к страхованию жизни. Исключения составляют добровольное страхование медицинских расходов и страхование наземных транспортных средств. Для договоров добровольного страхования медицинских расходов вознаграждение установлено на уровне 8,5% от суммы страховых взносов, а для договоров добровольного страхования наземных транспортных средств — 1,5%.
Документ также уточняет, что вознаграждение по договорам добровольного страхования, связанным со страхованием жизни, составит 12% от суммы страховых взносов.
Кроме того, согласно постановлению, вознаграждение страховому брокеру за услуги, получаемые от страхователя — юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, теперь составляет 3% от суммы страховых взносов по договорам добровольного или вмененного страхования (не касающимся страхования жизни), за исключением добровольного страхования медицинских расходов и страхования наземных транспортных средств, но не более 500 базовых величин. В случае добровольного страхования медицинских расходов — 0,1% от суммы страховых взносов, но также не более 500 базовых величин. И 1,5% от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования наземных транспортных средств, не превышая 500 базовых величин.
За оказание услуг, которые не привели к заключению договора страхования или исполнению договора с участием брокера, вознаграждение составит 2 базовые величины, но не более 24 базовых величин в год.
Договоры, заключенные между страховыми брокерами и страхователями или страховыми организациями до вступления в силу этого постановления, должны быть приведены в соответствие с новыми правилами.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.