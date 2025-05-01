Белстат: почти 20% от общего количества работающих белорусов составляет молодежь

В 2024 году общая численность занятых в экономике составила 4,122 млн человек — 50,5% женщин и 49,5% мужчин. Среди занятого населения 95% — наемные работники. Почти 80% из общего количества работающих белорусов проживают в городах или поселках городского типа.
Средний возраст занятых в прошлом году составил 42,4 года. При этом в общей численности занятых в Беларуси 19,9% занимает молодежь в возрасте от 15 до 31 года. Доля молодых людей, занимающих руководящие должности, составляет 10,4%.
По формам собственности больше всего людей занято в частной — 57%. В организациях государственной формы собственности работает 38,6%, а иностранной — 4,4%.
Кроме того, 98,7% занятых белорусов имеют одну работу, а ищут дополнительный заработок 1,3%.