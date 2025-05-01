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Беларусь снизила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снизила экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 апреля 2025 года № 245 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на углеводородные газы — $0,9 (ранее было $8,8), а также на этан, бутан и изобутан — $0,8 (ранее было $7,9).

Постановление вступило в силу с 1 мая 2025 года.