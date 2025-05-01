Завод по переработке мяса птицы строят в Жамбылской области

«Министерство и впредь будет поддерживать подобные инициативы, направленные на импортозамещение, развитие экспортного потенциала и устойчивое развитие сельских территорий», — подчеркнул министр.
Проект АО «Алель Агро» предусматривает создание полного производственного цикла — от выращивания птицы и производства комбикормов до глубокой переработки мяса.
На текущий момент завершается ввод в эксплуатацию комбикормового завода мощностью 20 тонн в час, птицеводческих ферм с годовой производственной мощностью 10 тыс. тонн, а также мясоперерабатывающего цеха с пропускной способностью 1 500 голов птицы в час. Ввод основного производственного комплекса запланирован на сентябрь 2025 года.
Общая стоимость проекта составляет 15,6 млрд тенге.
Айдарбек Сапаров отметил, что опыт «Алель Агро» является хорошим примером эффективного внедрения интегрированной модели в сфере птицеводства и переработки сельхозпродукции.