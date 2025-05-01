Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод по переработке мяса птицы строят в Жамбылской области

Завод по переработке мяса птицы мощностью 75 тыс. тонн в год строят в Жамбылской области. Из них 60% продукции будут направлять на внутренний рынок, 40% — на экспорт. На стройплощадке побывал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: МСХ РК

«Министерство и впредь будет поддерживать подобные инициативы, направленные на импортозамещение, развитие экспортного потенциала и устойчивое развитие сельских территорий», — подчеркнул министр.

Проект АО «Алель Агро» предусматривает создание полного производственного цикла — от выращивания птицы и производства комбикормов до глубокой переработки мяса.

На текущий момент завершается ввод в эксплуатацию комбикормового завода мощностью 20 тонн в час, птицеводческих ферм с годовой производственной мощностью 10 тыс. тонн, а также мясоперерабатывающего цеха с пропускной способностью 1 500 голов птицы в час. Ввод основного производственного комплекса запланирован на сентябрь 2025 года.

Общая стоимость проекта составляет 15,6 млрд тенге.

Айдарбек Сапаров отметил, что опыт «Алель Агро» является хорошим примером эффективного внедрения интегрированной модели в сфере птицеводства и переработки сельхозпродукции.