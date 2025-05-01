Завод по переработке мяса птицы строят в Жамбылской области

Завод по переработке мяса птицы мощностью 75 тыс. тонн в год строят в Жамбылской области. Из них 60% продукции будут направлять на внутренний рынок, 40% — на экспорт. На стройплощадке побывал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.