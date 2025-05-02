Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 2 мая 2025 года, пятницу. Так, курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос после Праздника труда.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 2 мая, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0282 белорусского рубля, 1 евро — 3,4417 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6539 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 1 мая, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля подрос. Заметнее при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0230 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0256 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0068 белрубля.
Тем временем пенсионеры получили скидки на поезда региональных линий экономкласса в Беларуси.