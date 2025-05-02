Платить за квартиру придётся больше: новые правила готовят собственникам

Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт отметила, что ежегодно в России увеличиваются взносы на капитальный ремонт на фоне пессимистичных заявлений региональных властей о недостаточности средств в соответствующем фонде для выполнения необходимых работ.
В связи с этим правительство России уже внесло несколько изменений в правила финансирования капитального ремонта, направленных на решение проблемы нехватки денег в этой сфере.
Среди нововведений — новое правило, согласно которому формирование фонда капитального ремонта на специальном счёте прекращается, если уровень собираемости средств составляет не 50%, как раньше, а уже 60%.
Сивакова подчеркнула, что тенденция к аккумулированию взносов на капремонт в «общем котле» и повышению уровня их собираемости продолжается. Например, Минстрой РФ недавно анонсировал подготовку нового законопроекта в этом направлении.
Этот документ предполагает расширение оснований для дифференциации величины взносов для отдельных домов, учитывая наличие или отсутствие задолженности по оплате выполненных работ по капитальному ремонту.
Также планируется сократить максимальный срок, в течение которого собственники квартир в новостройках должны платить за капремонт, с пяти до одного года.
При этом, как отметила юрист, во многих регионах России по-прежнему сохраняется 5-летний срок отсрочки взимания взносов, но с новыми изменениями он может быть сокращён. Учитывая, что срок действия гарантийных обязательств застройщиков уменьшился с пяти до трёх лет, становится очевидным, кто будет оплачивать исправление скрытых недостатков в новостройках.
Кроме того, в России планируется запретить снижение ранее установленного размера взноса на капремонт, если фонд капитального ремонта недостаточен для выполнения его обязательств.
Снизить расходы можно, проявляя инициативу по формированию взносов на специальном счёте и своевременному устранению недостатков в доме управляющей компанией в рамках текущего ремонта общего имущества, пока это не переросло в капитальный ремонт, заключила эксперт.