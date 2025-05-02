Платить за квартиру придётся больше: новые правила готовят собственникам

При этом, как отметила юрист, во многих регионах России по-прежнему сохраняется 5-летний срок отсрочки взимания взносов, но с новыми изменениями он может быть сокращён. Учитывая, что срок действия гарантийных обязательств застройщиков уменьшился с пяти до трёх лет, становится очевидным, кто будет оплачивать исправление скрытых недостатков в новостройках.