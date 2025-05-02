Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбербанк обратился ко всем, кто использует «Сбербанк Онлайн» на Android

В 2025 году Сбербанк не планирует отключать старые версии мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщили представители самой кредитной организации, передает ИА DEITA.RU.

На своем официальном сайте банк подчеркнул, что всегда информирует клиентов о важности обновления мобильного приложения на Android. Версии приложения ниже 14.7 были отключены в сентябре 2024 года.

Старые версии 14.7−15.9 для Android, выпущенные в 2023—2024 годах, считаются устаревшими, но в этом году отключение их не планируется. Тем не менее, если клиенты продолжают использовать данные версии, банк будет их об этом уведомлять.

Если при входе в приложение на экране смартфона появляется сообщение с рекомендацией обновить его, Сбербанк советует делать это через магазин приложений RuStore. После удаления «Сбербанк Онлайн» из App Store и Google Play мошенники начали активно использовать эту ситуацию в своих интересах.

Клиенты банка начали получать звонки и сообщения от мошенников с предложениями переустановить приложение. Сбербанк предупреждает, что это уловки злоумышленников, направленные на кражу личной информации и средств со счетов.

Приложение «Сбербанк Онлайн» по-прежнему доступно для пользователей, но его следует загружать только из надежных источников, напоминают специалисты.