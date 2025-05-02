В России взлетят цены на автомобили из-за нового расчета утильсбора

Эффект от введения новых правил проявится ближе к осени, уверены эксперты.
Вслед за введением в РФ с 1 мая новых правил расчета утилизационного сбора взлетят цены на машины. Удорожание может достигнуть 30%, считает автоюрист Лев Воропаев.
«Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета утильсбора. Стоимость автомобилей из-за этого может вырасти на 20−30%», — цитирует Льва Воропаева агентство «Прайм».
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Доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова, уверена, что цены значительно подскочат не раньше осени из-за того, что у дилеров на складах имеется приличный запас машин по старым ценам, передает RT. По оценке специалистов, рост цен на авто в стране может достичь 10% к июлю, отмечает телеканал 360.