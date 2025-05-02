В России взлетят цены на автомобили из-за нового расчета утильсбора

Доцент РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова, уверена, что цены значительно подскочат не раньше осени из-за того, что у дилеров на складах имеется приличный запас машин по старым ценам, передает RT. По оценке специалистов, рост цен на авто в стране может достичь 10% к июлю, отмечает телеканал 360.