Суд запретил вводить комиссии по кредитным картам россиян

«Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Поводом стало дело жителя Санкт-Петербурга, оформившего в 2022 году карту в “Альфа-банке”. Банк спустя месяц установил комиссию за снятие наличных, несмотря на обещанный льготный лимит. Суд признал такие действия недопустимыми, несмотря на оговорку в договоре о праве банка менять условия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст определения. Суды трех инстанций поддержали позицию банка, однако Верховный суд РФ с ними не согласился и встал на сторону заемщика.