Минфин и ЦБ готовят меры поддержки для долгосрочных сбережений россиян

Государство хочет сделать долгосрочные инвестиции более привлекательными.
К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Об этом сообщает министр финансов Иван Чебесков.
«Мы стараемся создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе», — заявил Чебесков изданию «Известия». По его словам, ведомства работают над концепцией развития семейных сбережений, а также над линейкой финансовых инструментов, ориентированных на накопления в пользу детей.
Для достижения этой цели Минфин и Банк России разрабатывают федеральный проект по развитию финансового рынка, предусматривающий комплекс льгот и мер поддержки, особое внимание в котором будет уделено семьям. Эксперты отмечают, что новая программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволит семьям снизить финансовую нагрузку, связанную с обеспечением жизненных потребностей детей, включая накопления на образование и улучшение жилищных условий. Предусматривается, что участие в программе будет добровольным, а государство предоставит гражданам дополнительные льготы для повышения привлекательности долгосрочных вложений.
Традиция накопления средств для детей к их совершеннолетию, существовавшая еще в СССР, вновь приобретает актуальность в современной России. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, сегодня родители выпускников сталкиваются с целым рядом финансовых трудностей, среди которых — поиск денег на улучшение жилищных условий для своих детей.