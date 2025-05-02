Минфин и ЦБ готовят меры поддержки для долгосрочных сбережений россиян

Традиция накопления средств для детей к их совершеннолетию, существовавшая еще в СССР, вновь приобретает актуальность в современной России. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, сегодня родители выпускников сталкиваются с целым рядом финансовых трудностей, среди которых — поиск денег на улучшение жилищных условий для своих детей.