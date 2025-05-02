Золотую сопку продали за 70 миллионов рублей

Рудопроявление Сопка Рудная было выявлено еще в 1955 году. В 1996—2005 годах поисково-оценочными и добычными работами на месторождении занималось АО «ИФ Чукотка». Дошли до горизонта 460 метров, здесь среднее содержание золота по данным оперативного опробования составляло уже менее 3−4 г/т. И месторождение можно было бы считать отработанным, однако неотход металла списан не был. Балансовые запасы месторождения составляют 1159 кг рудного золота и 9 тонн серебра.