Золотую сопку продали за 70 миллионов рублей

Победителем признан единственный участник торгов, компания ООО «ЗЭР». Недропользователь предложил за право осваивать запасы месторождения 70,75 млн рублей.
Месторождение Сопка Рудная расположено в Иультинском районе вблизи с границей Чаунского района Чукотского автономного округа. Географически участок расположен в пределах Чукотского нагорья на одном из северных отрогов Анадырского хребта.
Рудопроявление Сопка Рудная было выявлено еще в 1955 году. В 1996—2005 годах поисково-оценочными и добычными работами на месторождении занималось АО «ИФ Чукотка». Дошли до горизонта 460 метров, здесь среднее содержание золота по данным оперативного опробования составляло уже менее 3−4 г/т. И месторождение можно было бы считать отработанным, однако неотход металла списан не был. Балансовые запасы месторождения составляют 1159 кг рудного золота и 9 тонн серебра.
А в Приморском крае ищут победителя на право пользования участком недр «Зимнее», расположенным в Красноармейском муниципальном округе Приморского края. Аукцион начинается с платежа в 664 904 455 рублей. Здесь потенциально могут добываться руда оловянная, руда свинцово-цинковая, серебро из коренных (рудных) месторождений, руда медная, руда на висмут, руда на кадмий, руда на индий, сера.