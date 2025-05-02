Курсы валют на 2 мая, цены на нефть и металлы

На 19:26 аст 1 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 61,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 58,63 доллара. Ранее цены падали более чем на 2,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 60 долларов. Продолжают влиять на торги меры ОПЕК+. Также трейдеры оценивают статистику по запасам нефти в США, пишет 1prime.ru.