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Курсы валют на 2 мая, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 512,34 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

На 19:26 аст 1 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 61,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 58,63 доллара. Ранее цены падали более чем на 2,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 60 долларов. Продолжают влиять на торги меры ОПЕК+. Также трейдеры оценивают статистику по запасам нефти в США, пишет 1prime.ru.

Металлы

На 19:16 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 89,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,71%, до 3 229,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,62%, до 32,33 доллара за унцию. Инвесторы оценивают перспективы торговли США с другими странами. Днем ранее президент Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 21:29 аст bitcoin торговался по 97 240,88 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 3,77%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 862,93 доллара, повысившись в цене на 5,74%. Капитализация этой криптовалюты составила 225 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,03 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1—2 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 30 апреля.

1 австралийский доллар 337,44 тенге.

1 азербайджанский манат 302,27 тенге.

10 армянский драм 13,27 тенге.

1 белорусский рубль 156,87 тенге.

1 бразильский реал 91,16 тенге.

10 венгерских форинтов 14,4 тенге.

1 гонконгский доллар 66,06 тенге.

1 грузинский лари 188,5 тенге.

1 датская крона 77,98 тенге.

1 дирхам ОАЭ 139,5 тенге.

1 доллар США 512,34 тенге.

1 евро 582,07 тенге.

1 индийская рупия 6,06 тенге.

1000 иранский риал 12,2 тенге.

1 канадский доллар 370,43 тенге.

1 китайский юань 70,53 тенге.

1 кувейтский динар 1672,07 тенге.

1 кыргызский сом 5,86 тенге.

1 малазийский ринггит 118,82 тенге.

1 мексиканский песо 26,23 тенге.

1 молдавский лей 30,17 тенге.

1 норвежская крона 49,43 тенге.

1 польский злотый 136,35 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 136,59 тенге.

1 российский рубль 6,31 тенге.

1 СДР 695,28 тенге.

1 сингапурский доллар 392,3 тенге.

1 таджикский сомони 48,89 тенге.

1 тайский бат 15,34 тенге.

1 турецкая лира 13,31 тенге.

100 узбекских сумов 3,98 тенге.

1 украинская гривна 12,35 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,18 тенге.

1 чешская крона 23,38 тенге.

1 шведская крона 53,13 тенге.

1 швейцарский франк 621,24 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,54 тенге.

100 южнокорейских вон 36,04 тенге.

1 японская иена 3,58 тенге.