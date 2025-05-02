Курсы валют на 2 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
На 19:26 аст 1 мая цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,59%, до 61,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 58,63 доллара. Ранее цены падали более чем на 2,5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 60 долларов. Продолжают влиять на торги меры ОПЕК+. Также трейдеры оценивают статистику по запасам нефти в США, пишет 1prime.ru.
Металлы
На 19:16 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 89,89 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,71%, до 3 229,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,62%, до 32,33 доллара за унцию. Инвесторы оценивают перспективы торговли США с другими странами. Днем ранее президент Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Китая ведут переговоры о торговой сделке, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:29 аст bitcoin торговался по 97 240,88 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 3,77%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 862,93 доллара, повысившись в цене на 5,74%. Капитализация этой криптовалюты составила 225 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,03 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 337,44 тенге.
1 азербайджанский манат 302,27 тенге.
10 армянский драм 13,27 тенге.
1 белорусский рубль 156,87 тенге.
1 бразильский реал 91,16 тенге.
10 венгерских форинтов 14,4 тенге.
1 гонконгский доллар 66,06 тенге.
1 грузинский лари 188,5 тенге.
1 датская крона 77,98 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,5 тенге.
1 доллар США 512,34 тенге.
1 евро 582,07 тенге.
1 индийская рупия 6,06 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 370,43 тенге.
1 китайский юань 70,53 тенге.
1 кувейтский динар 1672,07 тенге.
1 кыргызский сом 5,86 тенге.
1 малазийский ринггит 118,82 тенге.
1 мексиканский песо 26,23 тенге.
1 молдавский лей 30,17 тенге.
1 норвежская крона 49,43 тенге.
1 польский злотый 136,35 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,59 тенге.
1 российский рубль 6,31 тенге.
1 СДР 695,28 тенге.
1 сингапурский доллар 392,3 тенге.
1 таджикский сомони 48,89 тенге.
1 тайский бат 15,34 тенге.
1 турецкая лира 13,31 тенге.
100 узбекских сумов 3,98 тенге.
1 украинская гривна 12,35 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,18 тенге.
1 чешская крона 23,38 тенге.
1 шведская крона 53,13 тенге.
1 швейцарский франк 621,24 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,54 тенге.
100 южнокорейских вон 36,04 тенге.
1 японская иена 3,58 тенге.