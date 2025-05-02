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В Казахстане завышали стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов

В Казахстане завышали стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты.

Источник: Kapital.kz

«Стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов была снижена в Казахстане в пределах от 8 до 59%. Необходимые для этого меры приняты по предписанию Высшей аудиторской палаты РК», — сообщает ВАП.

Как поясняется, в прошлом году был проведен государственный аудит эффективности деятельности министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций. В ходе него выяснилось, что в 2021 году РГП «КазСтандарт» предложило новую методику оценки стоимости разработки стандартов. В результате в 2022 году она выросла в 6,8−8,7 раза по сравнению с 2021 годом. Фонд оплаты труда увеличился еще больше — в 13,2 раза, при том что сами оклады соответствующих работников выросли только в 0,3−2,2 раза.

«Однако приказ Комитета по техническому регулированию, утвердивший эту методику, не был зарегистрирован в Минюсте и, соответственно, не имел статуса официального нормативного акта. Это нарушило требования Бюджетного кодекса, где говорится, что бюджетные расходы должны быть обоснованы и подкреплены официальными документами. В связи с этим Минторговли было поручено пересмотреть правомерность и целесообразность применения методики СТ РК 1.40 “Национальная система стандартизации РК. Методика оценки стоимости разработки документов по стандартизации”, так как ее использование привело к необоснованной нагрузке на бюджет», — заявили в палате.

По поручению ВАП в 2025 году Минтруда утвердило научно обоснованные нормативы времени на разработку стандартов. Также был принят новый стандарт СТ РК 1.40, целью которого стало снижение стоимости разработки стандартов.

По сравнению с предыдущей методикой стоимость снизилась следующим образом.

Национальные стандарты (СТ РК):

  • разработка с нуля — на 8%;
  • с использованием международных/региональных стандартов с переводом — на 12%;
  • на основе исследований, анализа и практики — на 17%.
  • Межгосударственные стандарты (ГОСТ):
  • разработка с нуля — на 11%;
  • с переводом международных/региональных стандартов — на 15%;
  • без перевода — на 12%;
  • на основе исследований и практики — на 14%;
  • ГОСТ (второй этап разработки) — на 59%.