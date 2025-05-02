В Казахстане завышали стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов

Как поясняется, в прошлом году был проведен государственный аудит эффективности деятельности министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций. В ходе него выяснилось, что в 2021 году РГП «КазСтандарт» предложило новую методику оценки стоимости разработки стандартов. В результате в 2022 году она выросла в 6,8−8,7 раза по сравнению с 2021 годом. Фонд оплаты труда увеличился еще больше — в 13,2 раза, при том что сами оклады соответствующих работников выросли только в 0,3−2,2 раза.