В Казахстане завышали стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов

«Стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов была снижена в Казахстане в пределах от 8 до 59%. Необходимые для этого меры приняты по предписанию Высшей аудиторской палаты РК», — сообщает ВАП.
Как поясняется, в прошлом году был проведен государственный аудит эффективности деятельности министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций. В ходе него выяснилось, что в 2021 году РГП «КазСтандарт» предложило новую методику оценки стоимости разработки стандартов. В результате в 2022 году она выросла в 6,8−8,7 раза по сравнению с 2021 годом. Фонд оплаты труда увеличился еще больше — в 13,2 раза, при том что сами оклады соответствующих работников выросли только в 0,3−2,2 раза.
«Однако приказ Комитета по техническому регулированию, утвердивший эту методику, не был зарегистрирован в Минюсте и, соответственно, не имел статуса официального нормативного акта. Это нарушило требования Бюджетного кодекса, где говорится, что бюджетные расходы должны быть обоснованы и подкреплены официальными документами. В связи с этим Минторговли было поручено пересмотреть правомерность и целесообразность применения методики СТ РК 1.40 “Национальная система стандартизации РК. Методика оценки стоимости разработки документов по стандартизации”, так как ее использование привело к необоснованной нагрузке на бюджет», — заявили в палате.
По поручению ВАП в 2025 году Минтруда утвердило научно обоснованные нормативы времени на разработку стандартов. Также был принят новый стандарт СТ РК 1.40, целью которого стало снижение стоимости разработки стандартов.
По сравнению с предыдущей методикой стоимость снизилась следующим образом.
Национальные стандарты (СТ РК):
- разработка с нуля — на 8%;
- с использованием международных/региональных стандартов с переводом — на 12%;
- на основе исследований, анализа и практики — на 17%.
- Межгосударственные стандарты (ГОСТ):
- разработка с нуля — на 11%;
- с переводом международных/региональных стандартов — на 15%;
- без перевода — на 12%;
- на основе исследований и практики — на 14%;
- ГОСТ (второй этап разработки) — на 59%.