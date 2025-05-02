В Казахстане растёт дефицит электроэнергии

В Казахстане увеличился разрыв между производством и потреблением электроэнергии.
В РК наблюдается максимальный за последние несколько лет разрыв между потреблением и производством электроэнергии. За прошлый год разность между этими двумя величинами составила 2,4 млрд кВт∙ч: при выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт∙ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт∙ч. Предыдущий антирекорд был отмечен в 2023 году, тогда дефицит составлял 2,2 млрд кВт∙ч. Недостающий объём электроэнергии Казахстан покрывает за счёт импорта из России. Согласно данным таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, наша страна также закупает энергию у Кыргызстана, но чаще всего это происходит в небольших объёмах в рамках транзита из РФ в КР.
В целом объёмы генерации в Казахстане за 2024-й выросли на 4,2%, за январь-февраль текущего года — на 3%. За первые два месяца 2025-го показатели производства и потребления не сильно отличались от значений января-февраля прошлого года. Зиму также завершили с дефицитом, а «энергетические дыры» закрывал всё тот же северный сосед.
Хорошая новость: за прошлый год немного уменьшилась доля выработки электроэнергии самыми «экологически грязными» теплоэлектростанциями. Если в 2023-м доля ТЭС в генерации составляла 77,4%, то по итогам прошлого года — уже 74,9%. Из произведённых 117,9 млрд кВт∙ч около 88,4 млрд кВт∙ч поступили в общую энергосистему именно от ТЭЦ и ТЭС. Это данные системного оператора, АО «KEGOC».
Вместе с тем выросли доли генерации всех остальных видов электростанций. ГЭС в 2024 году вырабатывали 9,5% всей электроэнергии (плюс 1,8 п. п.), газотурбинные станции — 10,1% (плюс 0,3 п. п.). Объекты ВИЭ (ветровые, солнечные электростанции и биогазовые установки) дали экономике 6,4 млрд кВт∙ч, их доля составила 5,4%.
Согласно прогнозному балансу электроэнергии в единой электроэнергетической системе, к концу 2025 года дефицит в РК достигнет 5,7 млрд кВт∙ч. В обновлённом документе на 2025−2031 годы специалисты Министерства энергетики РК пересмотрели свои взгляды на то, каким будет рынок электроэнергии в ближайшие годы. Во-первых, урезаны ожидания от объёмов генерации. Если ещё год назад власти прогнозировали к концу 2025 года выработку 121,8 млрд кВт∙ч, то теперь этот показатель пересмотрен в сторону уменьшения, до 117,1 млрд кВт∙ч. Во-вторых, сокращены предполагаемые объёмы выработки от новых мощностей генерации именно в 2025 году.
В целом прогнозный баланс предполагает, что уже в следующем году в Казахстане будет запущено несколько значимых крупных проектов в сфере энергетики. К концу 2026 года они, по задумке, должны помочь сократить дефицит до 2,6 млрд кВт∙ч. Если в последующие годы планы по введению дополнительных мощностей воплотят в жизнь, можно будет даже говорить о профиците электроэнергии.
Какие энергетические проекты, помимо АЭС, необходимы стране, чтобы достичь состояния профицита и перестать полагаться на другие страны? В начале апреля Министерство энергетики РК опубликовало план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. К документу прилагается список всех новых энергообъектов, которые намерены построить в Казахстане в ближайшее десятилетие. Суммарная вводимая мощность новых проектов — 26,4 ГВт, что превышает мощности действующих сейчас объектов генерации.
Список состоит из 59 пунктов, все проекты условно можно разделить на две большие группы — строительство новых и модернизацию действующих. Самые большие мощности, предсказуемо, приходятся на новое поколение объектов генерации: 20,8 ГВт. Наиболее крупные из них — АЭС (2,4 ГВт) и новая ГРЭС-3 (2,6 ГВт). В 11 областных центрах планируется построить парогазовые установки, это даст дополнительные 4,5 ГВт.
«Зелёной» энергетике в стратегических планах отведено особое место. Согласно данным Министерства энергетики РК, до конца 2029 года в Казахстане должны быть введены в эксплуатацию четыре крупных ветровых электростанции с системами накопления энергии общей мощностью 3,8 ГВт. Все они будут строиться за счёт иностранных вложений в рамках межправительственных соглашений. Инвесторы — энергетические компании из ОАЭ, Франции и Китая.