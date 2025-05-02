В Казахстане растёт дефицит электроэнергии

В РК наблюдается максимальный за последние несколько лет разрыв между потреблением и производством электроэнергии. За прошлый год разность между этими двумя величинами составила 2,4 млрд кВт∙ч: при выработке всеми электростанциями 117,9 млрд кВт∙ч реализация этого стратегического ресурса на внутреннем рынке приблизилась к 120,4 млрд кВт∙ч. Предыдущий антирекорд был отмечен в 2023 году, тогда дефицит составлял 2,2 млрд кВт∙ч. Недостающий объём электроэнергии Казахстан покрывает за счёт импорта из России. Согласно данным таможенной статистики Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, наша страна также закупает энергию у Кыргызстана, но чаще всего это происходит в небольших объёмах в рамках транзита из РФ в КР.