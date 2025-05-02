Дальневосточная таможня не начисляет повышенный утильсбор перекупщикам машин

«Таможенники берут и начисляют утильсбор, несмотря на то, что до 1 августа 2023 год вообще не было понятия “коммерческий утилизационный сбор”. Это серьезное мероприятие, и непонятно, какую правовую форму оно имеет — никто из пострадавших не может этого понять. А пострадавших много, это имеет массовый характер. Как я понимаю, все боятся социального фактора, который может последовать [в ответ] на любое вмешательство в дела автомобилистов. На Дальнем Востоке автомобиль является средством существования для многих жителей. Это их бизнес — продажа, перепродажа, и их мы не трогаем, на сайте таможни все разъяснено.