Аналитик Васильев не исключил доллар по 60−70 рублей летом

«В июне вероятно снижение ключевой ставки ЦБ, причем не исключен шаг от 50 базисных пунктов (до 20,5%), а смягчение денежно-кредитной политики фундаментально негативно для нацвалюты. Импорт может оживиться, в то же время экспортные доходы [могут] остаться на прежнем уровне или сократиться, что будет зависеть от мировых цен на сырье. Если рассматривать сценарий геополитической оттепели и отмены санкций, то можно предположить увеличение объемов экспорта, но и импортные потоки в этом случае могут заметно вырасти, что сбалансирует предложение и спрос на валютном рынке. Также не будем забывать, что лето — это сезон отпусков, когда физический спрос на иностранные деньги повышенный», — добавил Бахтин.