В Свердловском районе Перми власти требуют снести три павильона

Один из них, «Овощи-фрукты», расположен по адресу: ул. Куйбышева, 169/1. Ответчиками по иску значатся два ИП: Гриша Давидов и Соижон Султанов, а также ООО «УК Мой дом». Второй павильон «Овощи-фрукты» находится по адресу: ул. Бердичевская, 42, и принадлежит ИП Зурабу Чхетия. Третий спорный павильон «Продукты» требуют снести с участка по адресу: ул. Моторостроителей, д. 8/1. Ответчиками выступают ООО «Торговое предприятие “Ирис” и ИП Татьяна Рязанова. В каждом иске содержится требование о применении неустойки в 15 тыс. руб. в сутки за неисполнение решения суда.