В Казахстане предлагают использовать военные самолеты для коммерческих грузоперевозок

Кроме того, в документе отмечается, что снятие ограничений на перевозки даст возможность дополнительного стимулирования личного состава, задействованного на авиационных работах по грузоперевозке, позволит без дополнительных указаний президента РК в срочном порядке предоставлять услуги органам и организациям для решения государственных задач.