Какие профессии предпочитает молодежь в Казахстане

Большинство молодых людей трудятся на наёмных работах — 77,7% (или 1,4 миллиона человек) от общей численности, но немалая часть также занята в качестве индивидуальных предпринимателей или независимых работников. Примечательно, что работающие молодые люди чаще всего трудятся в сфере услуг, торговли, а также в образовании и сельском хозяйстве. Меньше всего занято молодых специалистов в таких областях, как водоснабжение, электроснабжение и операции с недвижимостью.