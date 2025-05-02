Внутренний госдолг Молдавии побил очередной рекорд

Уточняется, что объём внутреннего долга увеличился на 2,9%, достигнув в апреле 48 млрд леев.
По данным агентства, предыдущий антирекорд был зафиксирован в марте, когда внутренний госдолг превысил 46 млрд леев.
Внутренний государственный долг Молдавии побил очередной рекорд. Об этом пишет Sputnik Молдавия.
Уточняется, что объём внутреннего долга увеличился на 2,9%, достигнув в апреле 48 млрд леев.
По данным агентства, предыдущий антирекорд был зафиксирован в марте, когда внутренний госдолг превысил 46 млрд леев.