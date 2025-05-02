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Внутренний госдолг Молдавии побил очередной рекорд

Внутренний государственный долг Молдавии побил очередной рекорд. Об этом пишет Sputnik Молдавия.

Уточняется, что объём внутреннего долга увеличился на 2,9%, достигнув в апреле 48 млрд леев.

По данным агентства, предыдущий антирекорд был зафиксирован в марте, когда внутренний госдолг превысил 46 млрд леев.