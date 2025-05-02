Вывозные пошлины на ряд попутных нефтяных газов снижены в Беларуси

Ранее, в апреле нынешнего года, Беларусь повышала экспортные пошлины на упомянутые виды газов. При этом в 2024 году были по факту отменены практически все пошлины на экспорт нефти сырой, битума, мазута и других нефтепродуктов. Это сделали по договоренности с российской стороной. Обнуление пошлин было связано с налоговым маневром России.