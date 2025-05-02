Вывозные пошлины на ряд попутных нефтяных газов снижены в Беларуси

Ставка вывозной пошлины на сжиженные углеводородные газы теперь равна 0,9 доллара (ранее было 8,8 долларов), а на этан, бутан и изобутан — 0,8 доллара (было 7,9).
Ранее, в апреле нынешнего года, Беларусь повышала экспортные пошлины на упомянутые виды газов. При этом в 2024 году были по факту отменены практически все пошлины на экспорт нефти сырой, битума, мазута и других нефтепродуктов. Это сделали по договоренности с российской стороной. Обнуление пошлин было связано с налоговым маневром России.
Однако с сентября в Беларуси снова ввели пошлины на сжиженные углеводородные газы и этан, бутан, изобутан.
В целом постановление о пошлинах на нефть и нефтепродукты действует с 2010 года, и оно изменялось более 160 раз.
В настоящее время Беларусь и Россия продолжают переговоры о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов. На данный момент предполагается, что его сформируют к 1 января 2027 года. Ранее назывался 2025 год, но затем временные рамки увеличили.