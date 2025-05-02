Более 1 миллиарда долларов продаст Нацбанк Казахстана из Нацфонда в мае

Это позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Нацфонда составила 18% от общего объема торгов или около 44 миллионов долларов в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 950 до 1050 млн долларов. В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.
Валютные интервенции в апреле не проводились, подчеркнул Нацбанк.
Курс тенге по итогам апреля ослаб на 1,6%, до 512,48 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 243 до 246 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 5,4 миллиарда долларов.