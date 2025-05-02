Более 1 миллиарда долларов продаст Нацбанк Казахстана из Нацфонда в мае

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 950 до 1050 млн долларов. В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение мая в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.