Более трех тысяч москвичей получили квартиры в новостройках по программе реновации в апреле

Жилые комплексы возводятся с учетом безбарьерной среды: в них нет перепадов высоты от входа в подъезд до лифта. Дополнительно при необходимости устанавливаются подъемные платформы — это необходимо для комфортного проживания маломобильных граждан. Для удобства жителей в новостройках также предусмотрены комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов. Часть площадей может быть использована для открытия на первых этажах предприятий сферы услуг и магазинов.