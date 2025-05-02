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В Воронеже готовятся к росту тарифов ЖКХ в 2026—2028 из-за инфляции

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов ЖКХ.

Источник: Аргументы и факты

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов ЖКХ в 2026—2028 годах из-за роста инфляции, следует из информации на портале ведомства.

На официальном сайте Министерства экономического развития России опубликован прогноз, согласно которому в 2026—2028 годах ожидается рост тарифов на услуги ЖКХ, обусловленный ростом инфляции.

Прогноз инфляции на 2025 год повышен с 4,5% до 7,6%, а на последующие годы оставлен на уровне 4%. Этот показатель используется при расчете регулируемых тарифов.

В базовом сценарии Минэкономразвития предусматривается индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2026 года:

  • Оптовые цены на газ для населения вырастут на 10,6%, тарифы на транспортировку газа — на 12,6%.
  • Тарифы на электроэнергию для населения увеличатся на 9,3%, для сетевых компаний — на 9,8%.
  • Совокупный платеж за коммунальные услуги в среднем по стране вырастет на 9,8%.

В Воронежской области, по данным Воронежстата, цены на товары и услуги в первом квартале 2025 года выросли на 3%.