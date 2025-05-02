Краевой суд не пустил пенсионеров на 5 этаж, как хотела мэрия Хабаровска

В Хабаровске завершился судебный процесс, в результате которого краевой суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому пожилую семью собирались переселить в квартиру на пятом этаже дома без лифта, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Администрация города подала исковое заявление о переселении семьи из дома по проспекту 60-летия Октября, который был признан аварийным и подлежащим сносу. В ответ на предложение администрации, семья отказалась переезжать, так как предложенная квартира находилась на пятом этаже, в доме, не оборудованном лифтом. Семья состоит из трёх человек: пожилая супружеская пара и их взрослый сын. Женщина — инвалид третьей группы, страдающая хроническими заболеваниями и передвигающаяся с помощью трости.
По мнению прокуратуры, переселение в такую квартиру привело бы к ухудшению условий жизни семьи, особенно для женщины, которая не могла бы самостоятельно подняться на пятый этаж. Прокурор заявил, что в данной ситуации нужно искать жильё, соответствующее условиям жизни инвалидов.
Первоначально Железнодорожный районный суд города Хабаровска не учёл эти обстоятельства и вынес решение о принудительном переселении семьи. Однако после того, как прокурор подал апелляцию, Хабаровский краевой суд отменил решение и подтвердил, что для семьи нужно найти более подходящее жильё, которое учитывало бы все её потребности, включая доступность для инвалида.
Таким образом, в результате вмешательства прокуратуры и суда, администрация города должна будет предложить более подходящее жильё для этой семьи.