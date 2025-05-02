Краевой суд не пустил пенсионеров на 5 этаж, как хотела мэрия Хабаровска

Администрация города подала исковое заявление о переселении семьи из дома по проспекту 60-летия Октября, который был признан аварийным и подлежащим сносу. В ответ на предложение администрации, семья отказалась переезжать, так как предложенная квартира находилась на пятом этаже, в доме, не оборудованном лифтом. Семья состоит из трёх человек: пожилая супружеская пара и их взрослый сын. Женщина — инвалид третьей группы, страдающая хроническими заболеваниями и передвигающаяся с помощью трости.