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Совмин снизил экспортные пошлины на углеводородные газы больше, чем в десять раз

Пошлины на углеводородные газы резко снижены в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси заметно снизились экспортные пошлины на углеводородные газы. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 245 от 30 апреля 2025-го), опубликованное Национальным правовым порталом.

Так, по решению Совмина с 1 мая в Беларуси заметно снизились вывозные таможенные пошлины на некоторые нефтепродукты.

В частности, заметно уменьшена пошлина на сжиженные углеводородные газы — с 8,8 доллара до 90 центов за тонну. А еще размер вывозной пошлины бутана и изобутана уменьшен с 7,9 доллара до 80 центов за тонну.

Таким образом экспортные пошлины на углеводородные газу в Беларуси снизились более чем в 10 раз.

Между тем популярный у белорусов Skype прекратит работу с понедельника 5 мая.

А еще Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.