В Омске назвали самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой до 180 тысяч

В мае самую большую зарплату — от 180 тысяч рублей — предлагают помощнику капитана на плавкране, перевозящем песок по Иртышу. Работа связана с обеспечением безопасности на судне, техническим обслуживанием и навигацией. От кандидатов требуется опыт работы от трёх лет и знание судового оборудования.
Не сильно отстаёт по уровню дохода вакансия начальника турбинного цеха — до 166 тысяч рублей. Специалисту предстоит заниматься наладкой и ремонтом турбин, а также управлять теплотехническим оборудованием. Работодатель предоставляет дополнительное медицинское страхование и частичную компенсацию коммунальных расходов.
150 тысяч рублей готова платить компания лаборанту строительной лаборатории, работающей на объектах в Якутии. Обязанности включают испытание бетонных смесей и оформление документации. Работа вахтовым методом 45 на 45 дней, с проживанием и питанием за счёт работодателя.
Машинист экскаватора может рассчитывать на зарплату от 120 тысяч рублей при наличии трёхлетнего опыта. Вакансия предполагает работу на строительных площадках в Омске и области.
Среди востребованных медицинских специалистов — врач-хирург с доходом от 114 тысяч рублей. Обязанности стандартные: приём пациентов, диагностика, лечение и оформление медицинской документации. Предусмотрено предоставление служебного жилья.
В медсанчасть № 4 требуется врач-онколог с зарплатой от 100 тысяч рублей. Он будет заниматься диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также проводить паллиативную помощь.
На такую же сумму может рассчитывать HR-директор компании, работающей в сфере здоровья, красоты и стиля. От кандидата ждут создания системы управления персоналом с нуля, формирования HR-стратегии и подбора сотрудников.