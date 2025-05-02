В Омске назвали самые высокооплачиваемые вакансии с зарплатой до 180 тысяч

В мае самую большую зарплату — от 180 тысяч рублей — предлагают помощнику капитана на плавкране, перевозящем песок по Иртышу. Работа связана с обеспечением безопасности на судне, техническим обслуживанием и навигацией. От кандидатов требуется опыт работы от трёх лет и знание судового оборудования.