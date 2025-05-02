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Гражданам России не нужно отчитываться в налоговой по счетам в Беларуси

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Российским гражданам не нужно подавать отчеты о движении средств на счетах, которые открыты в Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на партнера юридической компании GRM Сергея Новикова.

Источник: Sputnik.by

Российские граждане, которые являются налоговыми резидентами РФ, обязаны до 1 июня направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) упомянутые отчеты за прошлый год.

Однако есть случаи, когда этого делать не нужно.

Во-первых, отчет не надо подавать, если на 31 декабря 2024 года остаток был менее 600 тысяч российских рублей (около 21,9 тыс. белорусских), либо сумма оборотов по счету в прошлом году не была выше этой суммы.

Во-вторых, отчеты не подаются, если счет открыт в ЕАЭС или в стране, у которой есть автоматический обмен финансовой информацией с Россией. Беларусь входит в число таких государств. Также под условия подходят Азербайджан, Армения, Турция, Кипр, Казахстан и другие страны.

Если же отчет направлять нужно, но гражданин этого не сделал, он рискует заплатить крупный штраф — от 20% до 40% остатка или оборота по счету.