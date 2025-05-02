Астанчане задолжали налоговикам более 3 млрд тенге

Налоговики озвучили актуальные цифры по налоговой задолженности астанчан.
Общая сумма задолженности по налогам среди жителей столицы уже превысила 3 млрд 581 млн тенге. Основная часть этой суммы приходится по налогу на транспорт — порядка 3 млрд 289 млн тенге. Еще 292 млн тенге составляют долги по налогу на имущество. Количество налогоплательщиков, имеющих задолженность, превышает 78 тыс.
В ведомстве также указали на начало сезона отпусков и напомнили о том, что «наличие налоговой задолженности может стать причиной ограничения на выезд за рубеж».
Проверить наличие задолженности можно с помощью следующих ресурсов:
- официальный сайт Комитета государственных доходов — kgd.gov.kz;
- портал электронного правительства — egov.kz;
- мобильное приложение eSalyq Azamat.