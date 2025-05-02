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Астанчане задолжали налоговикам более 3 млрд тенге

В Департаменте государственных доходов по Астане сегодня, 2 мая 2025 года, напомнили, что наличие налоговой задолженности может испортить планы на отдых за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pexels

Налоговики озвучили актуальные цифры по налоговой задолженности астанчан.

Общая сумма задолженности по налогам среди жителей столицы уже превысила 3 млрд 581 млн тенге. Основная часть этой суммы приходится по налогу на транспорт — порядка 3 млрд 289 млн тенге. Еще 292 млн тенге составляют долги по налогу на имущество. Количество налогоплательщиков, имеющих задолженность, превышает 78 тыс.

заявили в ДГД по Астане в пятницу

В ведомстве также указали на начало сезона отпусков и напомнили о том, что «наличие налоговой задолженности может стать причиной ограничения на выезд за рубеж».

Проверить наличие задолженности можно с помощью следующих ресурсов:

  • официальный сайт Комитета государственных доходов — kgd.gov.kz;
  • портал электронного правительства — egov.kz;
  • мобильное приложение eSalyq Azamat.