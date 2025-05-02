475 казахстанских предприятий приватизируют или ликвидируют

Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025−2026 годы.
Также в правительстве рассмотрели ход реализации указа Токаева «О мерах по либерализации экономики». Как отметил министр национальной экономики Серик Жумангарин, участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами.
Также чиновники отчитались премьер-министру о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.
В ответ Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация указа президента должна быть осуществлена в установленные сроки. Работа находится на его контроле.