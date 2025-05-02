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475 казахстанских предприятий приватизируют или ликвидируют

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. 475 казахстанских предприятий приватизируют, объединят или ликвидируют, сообщили на заседании Комиссии по демонополизации экономики.

Источник: Сайт премьер-министра Казахстана

Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025−2026 годы.

Также в правительстве рассмотрели ход реализации указа Токаева «О мерах по либерализации экономики». Как отметил министр национальной экономики Серик Жумангарин, участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами.

Также чиновники отчитались премьер-министру о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.

В ответ Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация указа президента должна быть осуществлена в установленные сроки. Работа находится на его контроле.