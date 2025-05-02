Годовая инфляция по итогам апреля ускорилась до 10,7%

Повышение цен отмечено на картофель на 79%, лук репчатый — на 63,8%, капусту — на 46,8%, масло подсолнечное — на 20,8%, минеральную и питьевую воду — на 16,8%, бананы — на 16,7%, помидоры — на 14,1%, кондитерские изделия — на 13,5%, говядину — на 13,2%, алкогольные напитки и табачные изделия — на 12,7%, прохладительные напитки — на 12%, масло сливочное, изделия из теста — по 11,4%, баранину, рыбу и морепродукты — по 11,1%, фруктовые и овощные соки — на 10,6%, огурцы — на 10%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 15,1%, рис — на 6,9%, яйца — на 5,6%.