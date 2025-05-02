Годовая инфляция по итогам апреля ускорилась до 10,7%

Напомним, годовая инфляция по итогам марта 2025 года составила 10%, в марте — 1,3%.
Цены на платные услуги за год выросли на 15,7% (в марте — 14,3%), непродовольственные товары — на 8,9% (в марте — 9,1%), продовольственные товары — на 8,5% (в марте — 7,6%).
По сравнению с апрелем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 89,1%, водоотведение — на 23,5%, отопление центральное — на 18,7%, вывоз мусора — на 16,2%, горячую воду — на 14,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 13,3%, электроэнергию — на 11,7%, оплату за содержание жилища — на 10,3%.
Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 70,1%, услуги связи — на 15,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания — на 15%, услуги санаториев — на 14,6%, здравоохранения — на 14,3%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств — на 13,3%, общественного питания — на 12,7%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 24,7%, городским автобусом — на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом — на 9,6%. Оплата за аренду жилья повысилась на 15,3%.
Уровень цен на ювелирные изделия и часы вырос на 27,7%, легковые автомобили новые — на 27,1%, аудиовизуальное оборудование — на 23,6%, ковры и другие покрытия для пола — на 14,1%, одежду и обувь — на 11%, крупные бытовые приборы — на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода — на 10,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,6%, дрова — на 14,6%.
Повышение цен отмечено на картофель на 79%, лук репчатый — на 63,8%, капусту — на 46,8%, масло подсолнечное — на 20,8%, минеральную и питьевую воду — на 16,8%, бананы — на 16,7%, помидоры — на 14,1%, кондитерские изделия — на 13,5%, говядину — на 13,2%, алкогольные напитки и табачные изделия — на 12,7%, прохладительные напитки — на 12%, масло сливочное, изделия из теста — по 11,4%, баранину, рыбу и морепродукты — по 11,1%, фруктовые и овощные соки — на 10,6%, огурцы — на 10%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 15,1%, рис — на 6,9%, яйца — на 5,6%.
В региональном разрезе в апреле 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в пяти регионах, из них наибольший — в Астане (13,8%), Карагандинской (12,8%), Акмолинской (11,8%) областях.
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (3,3 процентного пункта), жилищные услуги (1,8 процентного пункта), здравоохранение (1,4 процентного пункта).
Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,8%, а их вклад в инфляцию составил 1,8 процентного пункта. В апреле 2025 года по сравнению с апрелем прошлого года тарифы на аренду жилья стали выше на 15,3% и внесли вклад в 0,5 п.п., тарифы на холодную воду (на 89,1%) — в 0,4 п.п., обслуживание и ремонт жилых помещений (на 6%) — в 0,2 процентного пункта в годовую инфляцию.
За год цены на мясо и мясопродукты повысились на 9,1%, фрукты и овощи — на 15,2% и внесли основной вклад в инфляцию в 1 и 0,9 процентного пункта, соответственно. Удорожание масел и жиров на 14,2%, молочных продуктов — на 6,2% внесло вклад по 0,3 п.п., безалкогольных напитков (на 10,2%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,1%) — по 0,2 процентного пункта в годовую инфляцию.
В годовом выражении одежда подорожала на 10,5%, обувь — на 12% и внесли вклад в инфляцию в 0,6 и 0,4 процентного пунктов, соответственно.
Напомним, в марте 2025 года ускорение годовой инфляции зафиксировано в 16 регионах Казахстана, замедление — в четырех регионах.
Аналитики Азиатского банка развития (АБР) ожидают в 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана на уровне 4,9% с последующим замедлением до 4,1% в 2026 году. Ожидается, что инфляция будет постепенно снижаться до 8,2% в 2025 году и до 6,5% в 2026 году по мере того как жёсткая денежно-кредитная политика и стабильный обменный курс будут способствовать сдерживанию роста цен.