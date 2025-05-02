Билеты дорогие — проще улететь на отдых за границу: Президент поручил снизить стоимость внутренних рейсов

Сейчас 95% внутренних авиаперевозок в Узбекистане обеспечивают две компании — Uzbekistan Airways и Silk Avia. Всего 14 рейсов обслуживаются четырьмя частными авиаперевозчиками.
Причина — внутренние маршруты малопривлекательны для бизнеса, в отличие от зарубежных направлений, где выше прибыль. В условиях отсутствия конкуренции страдают и пассажиры. Так, на направлении Ташкент — Ургенч билеты нередко раскупаются за недели вперед, а их цена остаётся высокой.
«В такой ситуации не то что иностранный турист — даже местный предпочитает ехать отдыхать за границу», — отметил президент на совещании, прошедшем в Хорезме.
Для изменения ситуации предлагается увеличить количество рейсов Ташкент — Ургенч в два раза, привлекая частные авиакомпании, разработать систему субсидирования внутренних перелётов для всех авиаперевозчиков-резидентов и расширить железнодорожное сообщение в выходные дни, добавляя дополнительные вагоны и увеличивая пассажиропоток на 50%.
Эти меры направлены на повышение транспортной доступности внутри страны, особенно для регионов с туристическим потенциалом. Ожидается, что конкуренция и господдержка сделают внутренние поездки не только более удобными, но и финансово доступными для широкого круга граждан.