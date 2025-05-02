Налоговая инспекция собрала в апреле штрафов на миллион леев

ГНС провела в общей сложности 451 оперативную налоговую проверку за месяц.
По данным учреждения, примененные налоговые санкции составляют 927 тысяч леев, а санкции за правонарушения — 345,3 тысячи леев.
В ходе контроля налоговики проверяли, выдают ли торговцы фискальные чеки, декларируют ли предприятия грамотно доходы и имеют ли торговые фирмы документы, подтверждающие происхождение товаров.
Наиболее частые проверки проводились в сфере торговли товарами и в области автомобильных пассажирских перевозок (такси). Под самые крупные штрафы попали налогоплательщики, занимающиеся торговлей продуктами и материалами.
Как сообщили в ГНС, проверки продолжатся. Налоговики намерены взять под контроль пункты обмена валюты, предприятия автомобильного пассажирского транспорта, а также интернет-торговлю.