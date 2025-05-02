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Налоговая инспекция собрала в апреле штрафов на миллион леев

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. По результатам проведенных в апреле Государственной налоговой службой (ГНС) проверок были применены санкции на общую сумму 1,27 миллиона ​​леев, сообщили в ведомстве.

Источник: Sputnik

ГНС провела в общей сложности 451 оперативную налоговую проверку за месяц.

По данным учреждения, примененные налоговые санкции составляют 927 тысяч леев, а санкции за правонарушения — 345,3 тысячи леев.

В ходе контроля налоговики проверяли, выдают ли торговцы фискальные чеки, декларируют ли предприятия грамотно доходы и имеют ли торговые фирмы документы, подтверждающие происхождение товаров.

Наиболее частые проверки проводились в сфере торговли товарами и в области автомобильных пассажирских перевозок (такси). Под самые крупные штрафы попали налогоплательщики, занимающиеся торговлей продуктами и материалами.

Как сообщили в ГНС, проверки продолжатся. Налоговики намерены взять под контроль пункты обмена валюты, предприятия автомобильного пассажирского транспорта, а также интернет-торговлю.