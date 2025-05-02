Газификация Омской области сдерживается нехваткой мощностей

Министерство энергетики Омской области объяснило задержки с полной газификацией региона. Основной причиной является недостаточная пропускная способность газотранспортной системы. Область получает газ через Томскую систему, эксплуатируемую ООО «Газпром трансгаз Томск», которая не может обеспечить необходимый объем топлива для всех районов.
Строительство нового газопровода, соединяющего компрессорные станции «Аганская» (ХМАО) и «Вертикос» (Томская область), запланировано к завершению в 2029 году. До этого времени без централизованного газоснабжения останутся жители Тевризского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Седельниковского, Большеуковского, Колосовского и Горьковского районов.
Несмотря на ограничения, газификация продолжается. В 2025 году газ планируется подключить к Большереченскому, Тарскому и Знаменскому районам после запуска компрессорной станции «Тарская». Это обеспечит стабильное газоснабжение абонентов АО «Тевризнефтегаз», которые ранее испытывали перебои с топливом в зимний период.
Ранее мы писали, что в Усть-Ишимском районе Омской области построят пять новых котельных.