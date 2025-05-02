Газификация Омской области сдерживается нехваткой мощностей

Несмотря на ограничения, газификация продолжается. В 2025 году газ планируется подключить к Большереченскому, Тарскому и Знаменскому районам после запуска компрессорной станции «Тарская». Это обеспечит стабильное газоснабжение абонентов АО «Тевризнефтегаз», которые ранее испытывали перебои с топливом в зимний период.