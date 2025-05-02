UzAuto Motors запустит производство нового «доступного» авто

Как отметил глава государства во время совещания в Хорезмской области, новая модель будет соответствовать экологическим стандартам Евро-5 и иметь 7 посадочных мест. То есть, это будет не просто малолитражка, а компактный семейный автомобиль или минивэн, предназначенный как для частных лиц, так и для малого бизнеса.
Ответственным лицам поручено в текущем году завершить переговоры с партнёрами, и уже в 2026 году начать производство методом крупноузловой сборки, а к 2027 году перейти на полный цикл и довести уровень локализации до 50%.
Что это может быть за автомобиль?
Пока официально не сообщается, о какой именно модели идёт речь. Однако есть несколько вероятных вариантов.
Например, обновлённый Damas — возможно, будет представлена новая генерация популярного микроавтобуса в улучшенной комплектации, с более высоким уровнем безопасности и соответствием стандарту Евро-5.
Новая модель в стиле минивэна — UzAuto может предложить современный 7-местный автомобиль, близкий по габаритам и назначению к Chevrolet Orlando, Spin или аналогам на азиатском рынке.
Совместная разработка с зарубежным партнёром — не исключено, что проект реализуется при участии корейских или китайских производителей, с учётом их опыта в выпуске недорогих и массовых моделей.
На фоне роста цен на автомобили в стране, запуск новой «доступной» модели может существенно повлиять на рынок. Сейчас узбекистанцы сталкиваются с дефицитом бюджетных машин и длительным ожиданием поставок. Если новая модель будет действительно доступной и собираться локально — это может стать серьёзным прорывом в сегменте недорогого транспорта.
Ожидается, что более подробная информация о проекте будет озвучена в ближайшее время. Следим за новостями.