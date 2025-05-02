UzAuto Motors запустит производство нового «доступного» авто

Как отметил глава государства во время совещания в Хорезмской области, новая модель будет соответствовать экологическим стандартам Евро-5 и иметь 7 посадочных мест. То есть, это будет не просто малолитражка, а компактный семейный автомобиль или минивэн, предназначенный как для частных лиц, так и для малого бизнеса.