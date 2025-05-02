Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 3 мая

Цены на автомобильное топливо вырастут в Беларуси с 3 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси снова растут цены на автомобильное топливо. Подробнее рассказали в Белнефтехиме.

В частности, с 3 мая на белорусских АЗС будут скорректированы розничные цены на автомобильное топливо. Как и ранее цены на бензин и дизель в Беларуси подрастут единовременно на 2 копейки.

В итоге стоимость бензина АИ-92 вырастет до 2,50 белорусского рубля за литр, бензина АИ-95 — до 2,60 белорусского рубля за литр, а бензин АИ-98 подорожает до 2,82 белорусского рубля за литр. Станет дороже заправляться и дизельным топливом, его цена за литр достигла — 2,60 белорусского рубля.

Тем временем Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.

Еще Совмин снизил экспортные пошлины на углеводородные газы больше, чем в 10 раз.