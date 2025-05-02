Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 3 мая

В Беларуси снова растут цены на автомобильное топливо. Подробнее рассказали в Белнефтехиме.
В частности, с 3 мая на белорусских АЗС будут скорректированы розничные цены на автомобильное топливо. Как и ранее цены на бензин и дизель в Беларуси подрастут единовременно на 2 копейки.
В итоге стоимость бензина АИ-92 вырастет до 2,50 белорусского рубля за литр, бензина АИ-95 — до 2,60 белорусского рубля за литр, а бензин АИ-98 подорожает до 2,82 белорусского рубля за литр. Станет дороже заправляться и дизельным топливом, его цена за литр достигла — 2,60 белорусского рубля.
Тем временем Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.
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