Цены на бензин снова повышаются в Беларуси с 3 мая

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,50 ₽, АИ-95-К5-Евро — 2,60 ₽, АИ-98-К5-Евро — 2,82 ₽, дизельного топлива — 2,60 ₽
Это уже не первое повышение в нынешнем году. В предыдущий раз, в конце апреля, цены тоже поднимали на две копейки.
Ранее в госконцерне «Белнефтехим» поясняли, что цены на автомобильное топливо будут корректироваться поэтапно на протяжении восьми недель с шагом в две копейки. То есть в итоге бензин и дизтопливо подорожают в общей сложности на 16 копеек.
В прошлом году стоимость топлива увеличилась на восемь копеек. Тогда это повышение тоже было поэтапным, и цены изменялись с шагом в одну копейку.