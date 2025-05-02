Цены на бензин снова повышаются в Беларуси с 3 мая

Ранее в госконцерне «Белнефтехим» поясняли, что цены на автомобильное топливо будут корректироваться поэтапно на протяжении восьми недель с шагом в две копейки. То есть в итоге бензин и дизтопливо подорожают в общей сложности на 16 копеек.