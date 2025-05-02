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Цены на бензин снова повышаются в Беларуси с 3 мая

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Предельные розничные цены на моторное топливо на заправках вырастут с 3 мая на 2 копейки, сообщает Белорусский государственный концерн по нефти и химии («Белнефтехим»).

Источник: Sputnik.by

Цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,50 ₽, АИ-95-К5-Евро — 2,60 ₽, АИ-98-К5-Евро — 2,82 ₽, дизельного топлива — 2,60 ₽

пояснили в концерне

Это уже не первое повышение в нынешнем году. В предыдущий раз, в конце апреля, цены тоже поднимали на две копейки.

Ранее в госконцерне «Белнефтехим» поясняли, что цены на автомобильное топливо будут корректироваться поэтапно на протяжении восьми недель с шагом в две копейки. То есть в итоге бензин и дизтопливо подорожают в общей сложности на 16 копеек.

В прошлом году стоимость топлива увеличилась на восемь копеек. Тогда это повышение тоже было поэтапным, и цены изменялись с шагом в одну копейку.